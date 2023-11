Reprodução Lucas Souza ganhou perdão da Record e não devolverá cachê por desistir de A Fazenda

A direção da Record chegou a um consenso e definiu que Lucas Souza não precisará devolver o cachê de R$ 80 mil que ganhou ao assinar o contrato para entrar em A Fazenda 15. O ex-marido de Jojo Todynho bateu o sino e desistiu do reality show na tarde de quarta-feira (22), abandonando a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

De acordo com o contrato, qualquer peão que desista do jogo e peça para sair do confinamento é obrigado a devolver todos os valores pagos pela Record, incluindo cachê de entrada e participações em ações de merchandising promovidas por patrocinadores.

Além disso, a emissora também estipula uma multa por quebra de contrato. Mas Lucas, que vinha figurando como um dos favoritos do público, recebeu o perdão da direção e não será punido, ficando com todos os valores conquistados.

A contrapartida é que ele precisará cumprir toda a agenda de compromissos imposta aos participantes eliminados. Hoje, por exemplo, ele gravará a sabatina no Hora do Faro, enfrentando jornalistas e a máquina da verdade no quadro A Última Chance. Também passará pelo Hoje em Dia, Link Podcast, entre outros programas da casa.

A cúpula da emissora optou por não punir o jogador, assim como fez com Rachel Sheherazade. No entendimento dos chefes, Lucas foi um dos protagonistas da temporada, conquistou uma parcela significativa dos fãs e teve colaboração importante para a grande repercussão digital.

Desistência

Na última segunda-feira (20), Cezar Black e Lucas Souza tiveram uma briga intensa e somente os "ninjas" conseguiram apartar a confusão.

Durante a discussão, Black ressaltou que Lucas guardava uma foto da ex-esposa, Jojo Todynho, enquanto já se relacionava com a ex-BBB Jaquelline, o que causou revolta. Lucas cuspiu no peão, além de ter tentado dar um tapa nele.

A situação saiu do controle e Jaquelline entrou no meio para defender seu amado, mas acabou se estressando ainda mais e jogou uma cadeira no chão, o que gerou uma punição para ela.

Após a longa discussão, nessa quarta-feira (22) Lucas Souza desistiu de A Fazenda 15. O ex-militar tocou o sino, e mesmo com o diretor Rodrigo Carelli tentando convencê-lo a ficar, ele optou por sua saída.