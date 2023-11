Reprodução Yasmin Brunet revela como descobriu traição do namorado

Yasmin Brunet dediciu compartilhar com seu público do Instagram uma experiência íntima e reveladora. Ao responder perguntas de seguidores, a modelo revelou como terminou um relacionamento após receber um sinal de Deus e descobrir uma traição. "Eu não queria acreditar", disse nos Stories. A influeciadora confessou que foi "trouxa" e abriu o jogo sobre uma grande desilusão amorosa que teve.





"Eu estava com um cara -- que não vou falar quem é, e não adianta tentar descobrir porque vocês não vão saber -- e eu estava sentindo. Sabe quando você sente algo que estava errado", começou ela, que hoje namora MC Daniel.

"Eu pensei: 'Deus, se eu não estiver ficando doida, me mostra a verdade sobre o fulano', e fiquei repetindo isso. Fui dormir, acordei e na noite seguinte eu abri o Instagram, meus directs, e vi uma mensagem de uma menina dizendo: 'Preciso falar com você sobre o fulano'", relatou.

"E ela me disse que ele estava mandando mensagem para ela. No momento eu não queria acreditar, mas a menina me mandou prints dele falando que eu estava viajando, que queria encontrá-la, pedindo fotos íntimas... E olha o nível de trouxa: eu não queria acreditar. Eu ainda perdoei essa traição! Depois de tomar tanto a gente muda", concluiu.



A filha de Luiza Brunet assumiu recentemente o namoro com MC Daniel, após aparecer ao lado dele em festas de amigos e familiares.

* Texto de Lívia Carvalho

