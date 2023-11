Divulgação O apresentador tornou-se um meme após o incidente ao vivo

No último domingo (19), Lucas Gutierrez, apresentador do Esporte Espetacular, na Globo, mostrou que é possível se divertir até mesmo nos momentos mais vergonhosos. Enquanto apresentava o programa ao vivo, ele deixou cair um absorvente que estava em baixo de seu braço e ainda tentou esconder o item com o pé.



Após o ocorrido, o repórter não deixou se abalar e publicou em seu Instagram o momento em que derrubou o absorvente. "Cenas de domingo", escreveu na legenda.



Embora a cena seja estranha, diversos profissionais da TV têm o hábito de colocar absorventes nas axilas para que o suor seja sugado pela proteção e as roupas dos comunicadores não fiquem marcadas durante o trabalho.



No vídeo, Lucas riu da situação e ainda brincou com a forma como a produção tentou driblar o ocorrido. "A hora que cai o absorvente de baixo do meu braço. Caiu o absorvente de baixo do braço. Notei, olhei e tentei pisar em cima. Olhei de novo, vi que tá ali e tentei pisar, não consegui. Nosso diretor de TV vai encher tela. E aí eu consegui olhar onde tava o absorvente e pisei", disse.



Nos comentários, internautas se divertiram com o momento. "Tenha mods Sr. Lucas", comentou um dos usuários. "Porque tinha um absorvente debaixo do teu braço?", questionou outro.





*Texto de Júlia Wasko

