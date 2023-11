Laura Campanella/Netflix Lenadro Hassum como Suzano em B.O

O humorístico de Leandro Hassum da Netflix, B.O., não foi renovado para a segunda temporada e seu elenco já começou a ser avisado de que não terá continuidade. A comédia chegou ao streaming em setembro deste ano com oito episódios e, inclusive, foi a primeira série em que o comediante foi protagonista na plataforma.

Esta foi a primeira série do humorista na plataforma, mas não foi o primeiro trabalho. Ele havia protagonizado dois filmes originais da Netflix, Tudo Bem no Natal Que Vem (2020) e Amor Sem Medida (2021), que figuraram no TOP 10 do Brasil quando lançados, mas também não performaram muito bem em outros países.

Além de Hassum, a série B.O. contava com nomes conhecidos do grande público, como Luciana Paes, Bruno Cabrerizo, Aline Borges, Taumaturgo Ferreira, Louise Cardoso, Jefferson Schroeder, Babu Carreira e Digão Ribeiro.

Mas quais os critérios para renovar uma produção?

A Netflix é bastante reservada quando o assunto é a divulgar os números de audiência de suas produções. No entanto, um de seus principais critérios para renovar uma produção é a capacidade que ela tem de manter o público ligado até o final da temporada. Ademais, é necessário levar em considação a projeção do produto audiovisual na plataforma pelo mundo.

Com a queda de assinantes que acometeu o streaming este ano, um dos motivos mais óbvios para alguns dos cancelamentos é o de que as séries foram consideradas muito caras. Em Blockbusters como Stranger Things, as renovações são um evento, leva a novas assinaturas e resgate de clientes que abandonaram o serviço para testar outros, como o Amazon Prime Video.

A chefe de conteúdo original da Netflix, Cindy Holland, chegou a revelar alguns detalhes internos sobre a decisão de cancelar ou não uma produção: "É uma combinação de coisas. Quando estamos investindo, decidimos quanto investir com base na audiência", disse em conferência da INTV.

Vale lembrar que o flop da série B.O, vai na contramão de Ilhados com a Sogra, por exemplo. O reality é uma produção original da Netlix comandado por Fernanda Souza, e logo virou sensação não só Brasil, mas despontou como hit mundial na plataforma.

Procurada pela coluna, a Netflix não comentou sobre o cancelamento da série.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho