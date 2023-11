Reprodução/Instagram O empresário se pronunciou sobre a briga com sua esposa

Nesta quarta-feira (22), Alexandre Correa surgiu nas redes sociais para negar os boatos de que estaria fazendo "ameaças" contra sua esposa Ana Hickmann. Há onze dias, a empresária abriu um boletim de ocorrência contra o empresário por lesão corporal e violência doméstica, e até então Alexandre se mantinha longe dos holofotes.

O empresário publicou uma série de Stories no Instagram negando as acusações: "Ultimamente, tem saído muita mentira a meu respeito, muita nota falsa, muita nota sensacionalista. Mas, indo direto ao ponto, a Caras Brasil acabou fazer uma publicação dizendo que eu teria provas comprometedoras contra Ana Hickmann e estaria ameaçando-a".

"É mentira! Eu não tenho prova alguma contra Ana Hickmann. Ela é uma mulher de imagem e conduta ilibada. Número 2: eu não estou fazendo ameaça alguma, mesmo porque eu não falo com Ana Hickmann desde o ocorrido no sábado retrasado", disse.

"Então, eu peço a Caras, por favor, tome cuidado com o que está publicando, está passando do ponto, passando dos limites. Já não é mais questão de criatividade. Isso é muito sério o que vocês estão fazendo. Isso prejudica a Ana, a mim, a família e aos negócios”, acrescentou.

"Que meu Story seja material suficiente para a Caras tomar uma atitude e tirar essa publicação. Humildemente, eu peço isso à Caras, que tanto fez pela Ana e pela minha família, publicou tantos momentos lindos em nossas vidas ao longo de mais de 20 anos. (...) Deixou o meu abraço ao Maluf, o presidente da Caras. Por favor, gente. Isso não condiz", finalizou.

Na última terça-feira (21), a apresentadora revelou que estava sem dormir há várias noites e estava contando com o apoio de seu filho para superar toda a situação.

"Hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, com um bom dia assim. Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia, então, isso significa que hoje será, sim, um grande dia", afirmou.

No dia 11 de novembro, a apresentadora acionou a polícia em sua residência em Itu, no interior de São Paulo, após seu marido tentar dar uma cabeça nela e acertar uma porta em seu braço.

De imediato, Alexandre negou todas as acusações de que teria agredidos sua esposa. Posteriormente, assumiu o ocorrido, mas não se pronunciou mais sobre o assunto e sumiu das redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

