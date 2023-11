Reprodução/RT Fotografia A ex-participante de A Fazenda 15 comentou novamente sobre o segredo do peão

Nesta quarta-feira (22), Cariúcha voltou a comentar sobre o segredo de Lucas Souza, seu colega de confinamento em A Fazenda 15. A cantora não gostou dos ataques que a ex-esposa do peão fez nos últimos dias e demonstrou seu apoio ao ex-militar. "Você não vai fazer a mesma coisa com o Lucas o que você fez comigo (...) Vou puxar mutirão pro Lucas ganhar tá?", afirmou.



"Eu não ia me pronunciar. Eu não ia falar nada. Até que me chamaram, colocaram meu nome e jogaram meu nome nessa bomba. Jogaram essa bomba pra mim", explicou.

"Deixa eu falar uma coisa pra você, Jojo. Realmente eu sei muita coisa do Lucas, coisas até demais. Conheci algumas pessoas no qual ele se envolveu, teve relacionamento. Fui muito amiga dele aqui fora. Sei de muita coisa do Lucas. Além de saber muita coisa do Lucas, eu tenho áudio e vídeos dele", disparou.

"Na verdade, eu não tenho mais. Eu exclui tudo. Eu apaguei tudo, porque o Lucas confiou em me contar, em me mandar áudios e vídeos. Então eu decidi apagar tudo. Porque uma coisa que eu não vou fazer é chantagem e escrachar o Lucas, porque ele confiou em mim. Então o segredo dele eu vou levar pro meu túmulo. Não vou expor ele, entendeu?"

"O meu problema com o Lucas eu já resolvi lá dentro da Fazenda. Aqui fora é vida que segue. Eu não vou ser tão baixo nível de arrumar confusão com ele lá dentro e eu aqui fora. Sabe por quê? Ele não tem como se defender. Então vida que segue", acrescentou.

"E outra coisa, Jojo. Você pisoteou, comemorou, estourou champagne quando eu perdi. Me escorraçou. Você praticamente chutou cachorro morto. E agora você quer vir se chegar a mim pra tentar destruir o Lucas? Não. Você não vai fazer a mesma coisa com o Lucas o que você fez comigo. E ó, só pra avisar. Vou puxar mutirão pro Lucas ganhar tá? Agora é questão de honra. Agora mais do que nunca eu quero que o Lucas ganhe essa bagaça. E o seu problema com ele vai resolver na Justiça. Eu não tenho nada a ver com isso. Boa tarde, povo. Lucas campeão", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

