Na última quarta-feira (22), Lucas Souza bateu o sino e colocou um ponto final em sua participação em A Fazenda 15. O ex-marido de Jojo Todynho se envolveu em uma grande discussão com Cezar Black, que o abalou. Mesmo após sair do confinamento, sua equipe garantiu que ele está abalado com toda a situação.



Em seu perfil no Instagram, os administradores responsáveis pelas redes sociais do ex-militar explicaram como o ex-peão se encontra após desistir do programa.

"Tropa, sei que todos estão preocupados, mas para acalmar o coração de vocês, o Lucas está bem, na medida do possível, porém abalado com o acontecido. Assim que for possível, ele vai aparecer e falar com vocês! Muito obrigado por todo carinho e amor com nosso peão", publicaram.

Na última segunda-feira (20), Lucas Souza e Cezar Black protagonizaram uma grande confusão na sede de A Fazenda 15. Com direito a gritos, cuspe e cadeira voando, os dois foram separadas com a ajuda nos "ninjas", mas o clima da casa permaneceu horrível por vários dias.

