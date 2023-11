Reprodução O youtuber foi processado após chamar Thiago Nigro de "pinto pequeno"

Thiago Nigro, marido de Maíra Cardi, fez jus ao histórico da esposa e está envolvido em mais uma polêmica. O empresário processou o youtuber Raiam Santos após ser chamado de "pinto pequeno". O autointitulado Primo Rico se desestabilizou tanto com o apelido que entrou na Justiça contra o autor pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, e pediu R$ 1 milhão de indenização.







Em janeiro de 2021, em seus Stories do Instagram, Raiam riu das mensagens de seus seguidores sobre o órgão genital de Thiago Nigro e publicou: "Caralho, Primo Rico. Cadê sua rola, mano? (...) E você? Já pegou alguma bombada de academia com o grelo maior que a rola do Thiago Nigro?".

Essa não foi a única vez que o youtuber comentou sobre o "pinto pequeno" do empresário. Ele publicou diversas fotos comparando o membro de Nigro com o de outras pessoas, como esculturas, mesmo após a plataforma apagar os conteúdos.

Entretanto, a ação vai além disso e a coluna teve acesso ao processo completo movido por Thiago Nigro. Em janeiro de 2021, o youtuber disse que o sucesso do Primo Rico se deu por práticas ilícitas, além de acusá-lo de manipulação do mercado e insider trading, ou seja, "negociar ações no mercado de capitais antes que tais informações sejam de conhecimento do público".

Na época, o autor fez diversas publicações sobre o marido de Maíra Cardi e afirmou que ele era "o porta-voz da quadrilha que manipula o mercado de ações no Brasil e, por isso, escolheu-o como Judas".

Em abril de 2022, Raiam Santos participou do podcast Monark Talks e contou sobre a situação envolvendo o marido de Maíra Cardi. "O Primo Rico me processou por R$ 1 milhão porque eu falei que ele tinha piroca pequena", revelou.

No processo, o escritor utilizou até mesmo as postagens de Raiam, onde o meso afirmou "faturar 'facilmente' entre 2 a 3 milhões de reais por mês e possuir patrimônio superior a 100 milhões de reais". A ação mostra diversos detalhes das postagens do autor e como isso seria uma estratégia de marketing para atrair o público ao falar mal sobre Thiago Nigro.

Por isso, entrou com uma ação por crime de calúnia, injúria e difamação. O empresário foi beneficiado com a retirada das publicações do Instagram e Google, mas ainda não ficou satisfeito. Ele pediu a proibição de "qualquer alusão ao seu nome, de maneira direta ou indireta, em suas redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, exclusão de vídeos, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)".

Por outro lado, a defesa de Raiam justificou que ele "não agride a 'honra, a boa fama e a respeitabilidade' de Thiago, menos ainda com 'fins comerciais'". "A afirmação de que a 'campanha difamatória' promovida por Raiam seria concorrência desleal pois ambos 'faturam por meio da internet' é ao mesmo tempo mentirosa, idiota e possivelmente criminosa", acrescentou.

O youtuber ainda enfatizou que o empresário deveria provar as questões afirmadas por ele e por outras pessoas. "Ao invés de lhe cobrar R$ 3 milhões, o autor deveria vir a público ou a este processo explicar as questões levantadas não só por Raiam, mas por diversos outros players do mercado, aqui meramente exemplificadas em anúncio no Instagram do próprio perfil do Primo Rico", constou na ação.

Além disso, pediu "a revogação das tutelas de urgência pleiteadas pelo Autor, para que este possa voltar a se manifestar tanto sobre as questões trazidas nesta peça, como sobre a ausência de explicações claras do Autor até o presente momento bem como reestabelecendo o vídeo removido do YouTube; a desconsideração dos argumentos trazidos pela inicial em sua totalidade, devendo a presente ação ser julgada improcedente, diante da inexistência de qualquer dano efetivamente comprovado ou dolo de Raiam; a condenação do Autor pelo crime de calúnia ao imputar sem prova a concorrência desleal à Raiam Santos; a condenação em má fé pelas reiteradas distorções da verdade dos fatos, reiteradamente demonstradas ao longo desta contestação; o pagamento de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência".

Entretanto, o desfecho desta história é ainda mais impressionante. Mesmo Thiago Nigro determinando no processo que não tinha interesse na realização de audiência de conciliação, os dois se encontraram no dia 13 de novembro de 2023 para este feito.

No processo, Raiam Santos informou que se arrepende do conteúdo das postagens e que fará uma retratação. Além disso, o autor não deve mais mencionar o Primo Rico ou fazer publicações "que possa identificá-lo ou resgatar os fatos discutidos nessa queixa-crime".

Por fim, o marido de Maíra Cardi desistiu da indenização de R$ 1 milhão e os dois deverão arcar somente com os honorários advocatícios. O youtuber ainda ficou responsável pelas custas e despesas processuais.

*Texto de Júlia Wasko

