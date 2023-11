Reprodução A família real completa não passará o Natal reunida

A tensão na Família Rela Britânica ganhou mais um capítulo. O Príncipe William e a Princesa Kate Middleton avisaram ao Rei Charles III que eles e seus filhos não vão passar o Natal com ele caso o Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle estejam presentes.



De acordo com a revista britânica OK Magazine, o primogênito do monarca segue magoado com o irmão e tem não interesse de aceitar a paz entre eles.

Segundo uma pessoa ligada à realeza, Charles está empenhado em reconstruir sua relação com o filho mais novo. Já um telefonema recente entre os dois, durante as celebrações do aniversário do monarca, foi apontado como um avanço na reconciliação.

Entretanto, William ficou irritado com a situação e avisou que ele e Middleton não vão nas festas natalinas caso Harry e Markle estejam presentes.

"Ele mataria dois pássaros com uma pedrada só, estenderia um ramo de oliveira para um filho sem causar nenhum constrangimento para o outro. Sempre foi improvável que eles [Harry e Markle] sejam recebidos de braços abertos", explicou.

Os assessores da Família Real Britânica ainda não se pronunciaram sobre a possível ida de Harry e Markle para o Reino Unido no Natal, e os mesmos representantes da realeza também não falaram nada sobre a situação envolvendo o Príncipe William e os planos de seu pai e de seu irmão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko