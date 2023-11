Reprodução/Divulgação Filipe Bragança, ator de Elas por Elas, comenta piadas sobre seu bumbum no Encontro desta quarta-feira (22)

Galã de Elas por Elas, Filipe Bragança ficou constrangido com uma piada interna entre o público e o elenco sobre seu bumbum durante o Encontro na manhã desta quarta-feira (22). O ator ficou vermelho quando a colega de cena Rayssa Bratillieri confirmou à Patrícia Poeta que o atributo do moço é venerado pela audiência da novela das seis da Globo .

A anfitriã trouxe à tona a questão sobre o corpo do convidado. "Quando estreou a novela, o Filipe, no personagem Giovanni, usava umas roupas mais justas, mostrava o corpo, etc. E aí vocês usaram, digamos, isso para criar uma brincadeira em cena. Conta um pouquinho mais para a gente. Tem a ver com bumbum, e etc.", instigou Patrícia.

Bragança, então, soltou uma risada nervosa. Rayssa, por sua vez, desatou a explicar. "Eu estava percebendo que, nas redes sociais, a bunda do Filipe fazia muito sucesso. Aí eu falei: 'Vou usar isso a meu favor'. Aí eu pedi para o diretor, o Felipe Barbosa, numa cena, para eu dar um tapa na bunda dele. E foi, e a galera foi à loucura. Falaram: 'Rayssa está fazendo o que a gente gostaria de fazer'. E eu falei: Eu estou aqui para representar vocês! Eu represento o Brasil!'. Desculpa, Filipe", divertiu-se.

Poeta, então, abordou o ator novamente: "E você, Filipe, esperava essa repercussão toda?", perguntou. "Ah, o que eu posso fazer? As pessoas estão gostando da minha bunda. É isso, galera", disse ele, constrangido. "Eu me dedico lá na academia, com os agachamentos e tal", adicionou.

A colega de cena ainda pediu os exercícios que ele pratica para o bumbum, enquanto Patrícia se divertia. Na sequência, o assunto foi trocado para um alerta sobre o transtorno de ansiedade que o personagem enfrenta.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho