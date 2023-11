Reprodução Fã de Anitta faz vaquinha para comprar casa da cantora e viraliza nas redes

Os anitters, como são chamados os fãs de Anitta, pretendem arrecadar R$ 9 milhões por meio de uma vaquinha para comprar a mansão da artista e "fazerem como a mansão dos anitters", como diz a descrição no site Vakinha. A famosa colocou à venda sua casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por R$ 11,5 milhões. O valor do condomínio de luxo é de R$ 2,4 mil por mês e o IPTU chega a R$ 48 mil por ano.

A iniciativa partiu de um fã que, até o momento desta publicação, conseguiu 21 apoiadores e R$ 63,35. O local ficou conhecido por receber personalidades ligadas à cantora e festa da funkeira.

tem anitter criando vaquinha pra comprar a mansão da Anitta, que custa 9 milhões de reais kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/wVhP36KrPd — ryck ☆ (@ryckfenty) November 21, 2023

O imóvel de três andares conta com jardim de inverno integrado às salas de pé direito alto e elevador, estúdios profissionais onde a artista trabalha, além de quartos com decoração assinada pelas arquitetas Amanda e Paula Ambrósio. O terreno tem 620 m² de área construída.

* Texto de Lívia Carvalho

