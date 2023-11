Reprodução/TV Canção Nova A jornalista estava grávida e morreu aos 38 anos

A jornalista Elaine Cristina da Silva Santos, da TV Canção Nova, morreu aos 38 anos nesta terça-feira (21). A repórter apresentava o A Canção Nova Notícia estava grávida de 23 semanas de seu segundo filho, mas sofreu complicações de saúde e não resistiu.



Na última segunda-feira (20), Eliane foi internada com insuficiência respiratória em decorrência de um quadro de pneumonia e uma infecção generalizada. Com 23 semanas de gravidez, seu estado de saúde agravou-se e ela e o bebê não resistiram.

A jornalista deixou um filho de um ano e outo meses e seu marido, Fernando Carvalho. "Hoje, Elaine completou o bom combate e deixou uma lacuna imensa em nossas vidas e em nossa redação", destacou o comunicado emitido pelo Jornalismo Nova Canção.

A comunicadora exercia sua profissão há 15 anos na emissora, e se definia nas redes sociais como uma "repórter apaixonada pela vida e por contar histórias".

De acordo com a Vanguarda TV, filial da Globo no Vale do Paraíba, São Paulo, o corpo de Elaine e do bebê serão velados na casa da família em Guaratinguetá, em São Paulo, e o sepultamento acontecerá na quarta-feira (22).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko