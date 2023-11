Reprodução/Globo A atriz desabafou sobre o apagamento do casal

Renata Gaspar, intérprete de Mara na novela Terra e Paixão, da Globo, revelou que seu relacionamento com a personagem Menah, interpretada por Camilla Damião, não terá mais história na trama de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes. Elas seguirão na novela, aparecendo em cenas aleatórias, mas sem enredos próprios.

"Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. 'É aquela tia que vive com a amiga dela'", publicou no Twitter.

"Obrigada pelo carinho e vamos até o fim naturalizar da forma que pudermos pois amamos as personagens e esse encontro. E sabemos o quão importante e representativo isso é pra todo Brasil. Podem desistir, mas nós jamais desistiremos", acrescentou.

"Agradeço a nossa equipe maravilhosa que todos os dias no set nos ajudam a contar essa história com verdade e importância que ela merece", concluiu.

Nos comentários do post, internautas demonstraram apoio à atriz e se revoltaram com a decisão da Globo, que vem boicotando cada vez mais os enredos de personagens LGBTQIAP+. "Que decepção! Sinto muito por vocês! A Globo peca muito nisso. Aí depois que fazer 'especial: falas do orgulho'", comentou um dos usuários.



"Isso é lamentável. Vocês mereciam muito mais (e nós também)", respondeu outro. "A novela ta intragável, triste por vocês e por tudo", apontou outro.



