Rafael Machado é um rosto bastante conhecido pelo público do sofá. Ao longo de anos, foi repórter do Programa do Gugu, na Record, e transitou por diversas áreas do telejornalismo na emissora de Edir Macedo. Mas ele cansou e encontrou na internet um meio de ganhar dinheiro. Além de bombar com seu canal no YouTube, os fãs virtuais começaram a bombardeá-lo de elogios e cantadas. E o resultado disso é que agora o pupilo de Gugu Liberato (1959-2019) está investindo forte em plataformas de conteúdo adulto, onde promete mostrar tudo o que não foi visto na TV.







"Nunca deixei o Onlyfans , estava apenas aguardando o momento certo para me soltar mais na plataforma. O 'machadão' está afiadíssimo!", brincou ele em entrevista à coluna. "A novidade é que vou estar no Privacy e com Canal do Machadão no YouTube, com quadros e conteúdos", acrescentou.

O perfil do jornalista nas plataformas adultas será reativado nesta sexta-feira (24) e quem o segue nas redes sociais já tem visto alguns spoilers do que está por vir. Mas nesta nova fase, Machado pretende fazer colaborações com grandes celebridades deste universo.

"Já comecei a seguir a Andressa Urach, que mora aqui na mesma cidade que eu pra fazer colab", disse ele, que atualmente reside em Porto Alegre. O jornalista também está de olho na "Beiçola do Privacy", uma garota de programa que faz bastante sucesso na plataforma.

Esta será a segunda fase de Machado no universo adulto. Ele havia dado uma pausa neste ramo porque tinha desistido de voltar a trabalhar na TV. Mas em setembro do ano passado recebeu um convite para assumir um cargo de diretor e apresentador na afiliada da TV Cultura de Porto Alegre , e resgatou sua carreira.

Após pouco mais de um ano, ele pediu desligamento da emissora para voltar a focar em sua carreira na internet. Clicando aqui você consegue acessar o perfil proibidão de Rafael Machado. E logo abaixo estão algumas pílulas do que ele já soltou em suas redes sociais: