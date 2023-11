Reprodução/Instagram O ex-militar desistiu da competição do reality show da Record

Nesta quarta-feira (22), após uma longa discussão regada de gritos e com direito a cuspe, Lucas Souza desistiu de A Fazenda 15. O ex-militar tocou o sino, e mesmo com o diretor Rodrigo Carelli tentando convencê-lo a ficar, ele optou por sua saída.



A coluna conversou com a equipe do ex-marido de Jojo Todynho, que confirmou a informação da saída de Lucas do reality show.

Vinte minutos depois que a coluna noticiou a saída oficial, a Record leu o comunicado internado para os participantes anunciando a saída do Lucas do jogo. Leia a nota na íntegra:

"O peão Lucas oficialmente desistiu oficialmente da competição. Por este motivo, ele esta fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas do Lucas e coloquem-nas no closet imediatamente".





Os telespectadores de A Fazenda 15 levantaram suspeitas de que o peão teria desistido da competição após o mesmo sumir de todas as câmeras. Jaquelline Grohalski inclusive se desesperou quando percebeu que a porta da sede estava trancada e seu amado não estava lá.

"Deus, toca no coração do Lucas. Como pode ter tanta gente egoísta e má no mundo?", disse. "Deus há de ajudar que vai tocar no coração dessa psicóloga e vai ajudar ele", refletiu Márcia Fu.u, na tentativa de acalmar a peoa

"Vamos esperar isso acontecer, vamos esperar, ele vai voltar e conversamos com ele", disse Shayan Haghbin.

O ex-militar tinha se recusado a gravar o VT para uma publicidade do programa e foi chamado pela produção. "Eu acho que ele achou que lá fora ele tem capacidade de se defender melhor disso", opinou André Gonçalves.

"Ele se sente muito culpado em relação ao término dele [com a Jojo Todynho]. Foi a primeira pessoa que ele se apaixonou. Ele veio para ela perdoar ele", completou Jaquelline.

Na última segunda-feira (20), Cezar Black e Lucas Souza tiveram uma briga intensa e somente os "ninjas" conseguiram apartar a confusão. O ex-marido de Jojo Todynho não gostou que o ex-BBB usou situações de sua vida particupar para atingi-lo.

Durante a discussão, Black ressaltou que Lucas guardava uma foto da cantora enquanto já se relacionava com a ex-BBB, o que causou ainda mais revolta. Lucas inclusive cuspiu no peão, além de ter tentado dar um tapa nele.

A situação saiu do controle e Jaquelline entrou no meio para defender seu amado, mas acabou se estressando ainda mais e jogou uma cadeira no chão, o que gerou uma punição para ela.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko