Reprodução/Record A equipe do ex-militar se pronunciou sobre sua saída do reality show

Nesta quarta-feira (22), Lucas Souza bateu o sino e desistiu de A Fazenda 15. A informação foi dada em primeira mãe pela coluna, e confirmada posteriormente pela equipe do ex-militar.



A equipe do ex-marido de Jojo Todynho publicou um comunicado nas redes sociais se pronunciando sobre a decisão de Lucas Souza. Leia na íntegra:

"Com muita tristeza informamos que nosso peão preferiu abandonar a disputa em A Fazenda 15. Queremos agradecer todo apoio da "Tropa do Lucas" e convocar toda essa massa para recebê-lo com todo carinho que ele merece. Nosso menino foi gigante, em todos os aspectos. Atacado covardemente desde o primeiro dia dentro da casa, aqui fora não foi diferente; Continuou vítima de perseguição de gente que não tem coração, que não quer vê-lo sonhar é tão pouco realizar. Vem Lucas, vem pra casa ser amado e respeitado".

Após um longa discussão com Cezar Black, com direito a cuspe, tentativa de tapa e gritos, o ex-militar não aguentou e bateu o sino de A Fazenda 15. Mesmo com o diretor Rodrigo Carelli tentando convencê-lo a ficar, ele optou por sua saída.

Os peões se desentenderam inúmeras vezes e a confusão só chegou ao fim com a ajuda dos "ninjas", que separaram os dois. A briga foi tão intensa que Jaquelline Grohalski entrou no meio e parou no chão tentando mobilizar seu amado.

*Texto de Júlia Wasko

