Um laudo preliminar indicou que Ana Clara Benevides, que morreu durante o show de Taylor Swift na sexta-feira (17), tinha pequenas hemorragias. As informações foram confirmadas pela delegada Juliana Almeida à CNN. A jovem de 23 estava no Engenhão, no Rio de Janeiro quando passou mal. Seu corpo foi analisado pelo IML da cidade. Ainda faltam os resultados dos exames toxicológicos e histopatológico; a previsão de entrega é de 30 dias.

A delegada explicou ao canal o que pode gerar essas hemorragias. "Calor, insolação e desidratação são alguns desses fatores, mas sem o resultado dos exames, não temos como afirmar que seja isso." A morte foi registrada como suspeita e está sob investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.



O velório de Ana Clara Benevides aconteceu nessa segunda-feira (20) na Câmara dos Vereadores de Sonora (MS), na Rua Adalberto Bozoki, número 305. A informação foi divulgada nas redes sociais pela amiga dela, Daniele Menin, que estava com a jovem no show. Já o sepultamento ocorreu no cemitério da cidade de Pedro Gomes (MS). Ana Clara nasceu na cidade de Sonora, mas estudava em Rondonópolis (MT).

Vaquinha feita por fãs

A família afirmou dificuldades para levar o corpo de Ana Clara do Rio a Mato Grosso do Sul. E relatou uma vaquinha feita por fãs da cantora.



"Ontem a gente iniciou uma vaquinha pedindo ajuda. Graças a Deus hoje de manhã conseguimos o valor que dava para fazer o que a gente queria. Foi muita gente que ajudou. Eu quero que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Quem for pai e mãe, que abençoe os filhos. Muita gratidão por tudo.", disse

Adriana Benevides, mãe de Ana Clara.

Adriana ainda contou que passou a madrugada recebendo apoio dos amigos da filha. "Hoje eu sei que minha filha foi muito amada. Os amigos dela ficaram comigo aqui até às 4h da manhã contando as histórias deles, da minha filha e era só alegria a minha filha.", afirmou.

