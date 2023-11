Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Allan Souza Lima foram vistos em clima de romance





Rafa Kalimann fez a fila andar. Solteira há dois meses, após o fim de seu namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares --noticiado em primeira mão por esta coluna --, agora a funcionária da Globo engatou um romance com um ator da emissora, que acabou de fazer um trabalho elogiado na novela Amor Perfeito. E o "sortudo" da vez é Allan Souza Lima, o intérprete de Frei João da trama que antecedeu Elas por Elas na faixa das seis.





O jornal Extra publicou fotos de Rafa em um clima íntimo com o ator em um bar no Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível vê-los abraçados, coladinhos e conversando com os rostos bem colados. Os registros foram feitos na comemoração do aniversário de Allan, que completou 38 anos no último sábado.

Allan é ator e vem emplacando bons trabalhos na Globo após uma sequência de papéis na Record. Mas recentemente seu nome ganhou projeção internacional por conta do sucesso da série Cangaço Novo, lançada recentemente pelo Prime Video, que atingiu o TOP 10 da plataforma em diversos países. No Brasil, foi líder de audiência do serviço de streaming por semanas.

Na Globo, ele atuou em Avenida Brasil (2012), Guerra dos Sexos (2013), Em Família (2014), A Regra do Jogo (2015) e Órfãos da Terra (2019). Na Record, ele esteve em Os Mutantes (2008) na pele do personagem Meduso, fez as bíblicas Milagres de Jesus (2015) e Jesus (2018), e atuou no reality Dancing Brasil (2018), do qual foi finalista.

Namoros com famosas

Allan já namorou diversas atrizes famosas, com direito a declarações de amor nas redes sociais. Dez anos atrás, estava com Day Mesquita, protagonista da novela Amor Sem Igual (2019), da Record.

Mas logo após o término, ele engatou um romance com Helena Ranaldi, com quem contracenou na novela Em Família. Eles ficaram juntos por quase um ano, mas a solteirice durou pouco e Allan passou a se relacionar com Pathy de Jesus, que também fazia parte do elenco da novela de Manoel Carlos, mas o namoro também foi curto.

Em 2016, engatou um namoro relâmpago com Leticia Birkheuer, com quem atuava em uma peça de teatro. Seu último relacionamento público foi com a atriz Nicole Rosemberg.