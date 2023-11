Reprodução/Instagram Anderson Leonardo luta contra câncer nas partes íntimas





Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, precisou ser internado no Hospital Copa Star na última semana após sentir dores e incômodos, decorrentes de seu tratamento contra um câncer inguinal. Por conta do estado de saúde do cantor, três shows que seriam realizados no Espírito Santo precisaram ser cancelados.







O Molejo faria dois shows na quinta-feira (16), um em Cachoeiro do Itapemirim e outro em Vitória, e uma terceira apresentação na sexta-feira (17) em Guarapari, todas cidades do Espírito Santo, mas o grupo precisou cancelar a agenda por conta do estado de saúde do cantor.

A coluna procurou Anderson por WhatsApp para saber como ele estava, e confirmou a internação por uma mensagem de áudio, mas não quis dar mais detalhes. Ele já recebeu alta.

"Eu estou bem. Muito obrigado pela sua preocupação, tá? Sou eu mesmo, o Anderson Leonardo que está falando, estou bem. Um beijo pra você, estou me recuperando bem, já estou na outra fase do tratamento. E estou muito feliz com o resultado, tá bom?", disse o vocalista do Molejo.

Anderson revelou no ano passado que descobriu um câncer inguinal, localizado na região da virilha, tido como raro. Ele iniciou o tratamento logo que recebeu o diagnóstico. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ele disse que os médicos o informaram que a doença afetaria o pênis e o ânus. E na ocasião chegou a sugerir a extração de seu membro.

"Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: 'arranca logo isso'. Minha namorada então falou: 'não, o pênis, não!'. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado", disse ele na ocasião.

Anderson descobriu o câncer em outubro de 2022, e logo iniciou o tratamento. "Era um tumor maligno. Consegui matar, graças a Deus. Agora estou só fazendo o paliativo para viver melhor, porque o corpo está respondendo ainda, então está um pouco inchado. Mas é só isso, não tem risco, não tem nada", afirmou.