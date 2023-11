Reprodução/SBT A apresentadora revelou detalhes de sua adoção

Silvia Abravanel, filha adotiva de Silvio Santos, quase se tornou irmã de Carlos Aberto de Nóbrega. Antes de fazer parte da família do dono do SBT, a apresentadora seria adotada por Manuel de Nóbrega, pai do apresentador do programa A Praça É Nossa.







"Eu cheguei em casa com três dias de vida. Eu tenho uma foto que eu tava num cueiro, ficava só com a cara de fora. Parecia uma lagarta. Amarradíssima", contou.



"Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega. Porque era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio", acrescentou.

"Só que o Carlos Aberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'", concluiu.

Silvia Abravanel foi dotada por Silvio e Maria Aparecida ainda recém-nascida, quando tinha apenas três dias de vida, após ter sido abandonada na maternidade, em 1971. Na época, o casal tinha apenas a filha biológica Cíntia.

Atualmente, o empresário tem seis filhas e a apresentadora é a única adotada. Silvia inclusive desistiu de conhecer sua família biológica: "Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar", afirmou em janeiro deste ano à Sonia Abrão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko