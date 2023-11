Reprodução/AT/Sílvio Luiz Oe ex-ator da novela trabalha como motorista em Santos

Maxwell Nascimento interpretou Pedro na 15° temporada de Malhação, na Globo, em 2008. O ex-ator recebeu diversos prêmios após sua participação no filme Querô, mas nos últimos anos sumiu dos holofotes e tem trabalhado como motorista em Santos, no litoral de São Paulo.

Maxwell foi descoberto na adolescência durante uma seletiva para o filme Querô, na escola onde estudava. A trama estreou em 2007, e um ano após foi escalado para viver Pedro, o par romântico de Nathalia Dill em Malhação.

Aos 34 anos, o motorista comentou sobre a perda de visibilidade que sofreu quando voltou a morar em Santos. No auge se sua carreira, o ator teve sua primeira filha, Nicole, e passou a sentir falta do convívio familiar.

"Eu estava no Rio [de Janeiro] sozinho, então minha cabeça meio que deu uma virada para querer ficar com a família, ficar próximo da minha filha. Acabei voltando para Santos e dei uma desvinculada da Globo", explicou ao g1.

"A minha vontade, o meu potencial e a minha positividade é de realmente voltar, dar a volta por cima", acrescentou.

Reprodução Maxwell Nascimento e Nathalia Dill nas gravações da 15° temporada de Malhação





Maxwell ainda fez breves participações em outros filmes e séries, mas nunca conseguiu efetivar um contrato fixo. Seu último trabalho foi no filme Carcereiros.

"Depois disso, entrou a pandemia e deu aquela quebrada para quem não tinha grana, principalmente para mim. Ficou muito difícil me hospedar em São Paulo ou no Rio de Janeiro para tentar continuar na área", afirmou.

Para manter a família, o ator tornou-se motorista de aplicativo, entregador e trabalhou em um carrinho de pastel da família. Atualmente, ele atua como motorista de uma empresa de locação de itens para eventos.

"O sonho da minha mãe antes de falecer era esse, ela sempre me apoiou nisso, assim como meu pai e minha família. E é o meu sonho, não só o deles", enfatizou. Além disso, ele admitiu que entraria em um reality show: "Para a galera ver o meu potencial, não só como ator, mas de pessoa, de ser humano".

O ex-ator de Malhação garantiu que a passagem da fama para o anonimato não foi fácil. "É muito difícil quando as pessoas perguntam por que estou aqui e falam que eu tinha talento. Me machuca um pouco pelo fato de eu entender que talvez possa ter sido por minha causa", disse.

A gente tenta, batalha e bate na porta, mas é difícil (...) Às vezes, eu passo na rua e a galera pede pra tirar foto. Isso anima. Eu quero ser um espelho para eles [filhos]", acrescentou.

"Hoje estou me cuidando muito. Não só na minha saúde, mas na minha mente também. Estou me preparando [...]. Eu peço todos os dias em minha oração para que Deus me dê uma segunda chance", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko