Reprodução Rafaella Santos foi duramente criticada em vídeo sambando numa apresentação do Salgueiro, escola em que desfilará pela terceira vez consecutiva

Se quem assistiu ao vídeo de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, sambando e detestou, é porque não a viu ao vivo. Pelos relatos de quem teve esta "oportunidade", a performance "pessoalmente, foi bem pior!", como disse um internauta. Isso porque a influenciadora passou vergonha e deixou a desejar no gingado numa apresentação do Salgueiro, escola em que desfilará como musa no próximo Carnaval, pela terceira vez consecutiva. A moça também aparece dançando ao lado de passistas da Beija-Flor e interagindo com elas no palco da Cidade do samba, no último fim de semana.

E não é a primeira vez em que Rafaella é julgada pela falta de samba no pé. No Carnaval do ano passado, a "musa" sofreu duras críticas do público na avenida Marquês do Sapucaí por não saber dançar. Inclusive, a moça teria sido alvo de críticas dos próprios integrantes. Os salgueirenses também reclamaram que a influenciadora não sabia cantar o enredo da agremiação.

Com o vídeo em questão circulando na web, internautas começaram a dizer que a moça teve um ano para a melhorar o seu samba. No Carnaval deste ano, Rafaella foi destaque de um dos carros alegóricos da escola:

"Não tem sensualidade, não possui carisma, zero presença. E ritmo nunca foi apresentado a ela", "Pessoalmente, foi bem pior!", "Um ano inteiro pra aprender a sambar e ainda quando chega vemos isso", "Um ano se passou e não houve nenhuma evolução", "Alô Alcione, chega aqui, estão deixando o samba morrer", "As passistas nem sambaram pra poupar ela", "Continua sem saber cantar 1 samba, no dia do desfile ela aprende o refrão e ponto", "Samba no pé :Nota Dó!!!", foram algumas das críticas feitas pelos internautas.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho