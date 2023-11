Lourival Ribeiro/SBT O lutador revelou detalhes da produção inspirada em sua vida pessoal e profissional





O lutador Anderson Silva conta sua história de vida com o lançamento da série biográfica Anderson Spider Silva, no Paramount+. A coluna esteve na coletiva de imprensa da produção e conversou com o lutador sobre a importância de retratar sua trajetória pessoal. "As pessoas estão acostumadas a ver as histórias de famílias negras totalmente desestruturadas, sempre mostrando o lado ruim", afirmou.





Anderson Spider Silva é a mais nova produção do Paramount+, que conta a vida de um dos atletas mais importantes do mundo, o lutador Anderson Silva. Ao longo de cinco episódios, disponibilizados na última quinta-feira (16), o público descobre como um jovem humilde de Curitiba se transformou num dos maiores nomes mundiais da luta.

"A série é um retrato de superação, e quando eu vi, pela primeira vez, eu fiquei impressionado com o quanto a história vai tocar as pessoas", admitiu.

"É nesse mundo que muitas famílias estão, não é uma posição de que nós somos vítimas de absolutamente nada. Nós somos negros e estamos no nosso lugar, buscando o respeito e a propriedade que nos foi tirada durante muitos anos", acrescentou.

"As pessoas estão acostumadas a ver as histórias de famílias negras totalmente desestruturadas, sempre mostrando o lado ruim. E não é por aí. A gente tem muitas famílias negras muito bem estruturadas que estão seguindo um caminho lindo e maravilhoso, assim como foi contado na minha série", disse.

A série é baseada em fatos da história real e mostra um outro lado do lutador, voltado para sua vida pessoal. Ao longo dos episódios conseguimos entender ainda mais o motivo para Anderson Silva explorar os dramas de sua família. "Não é uma história sobre o Anderson e sim de uma família negra e tradicional, que venceu muitas barreiras através do amor e do afeto", justificou.

O menino, que morava em Curitiba com sua tia, vai em busca de um sonho, e consegue alcançar o sucesso ao contar com o apoio de seus parentes.

Larissa Nunes reiterou que a importância da série está justamente em contar uma história com afeto e que impacta a vida de tantas pessoas pretas: "A história ganha com essa afetividade (...) Poder contar para além daquilo que as pessoas imaginem que seja a história de um campeão e homem preto".

A produção conta com um elenco de peso, incluindo William Nascimento, Bruno Vinicius, Caetano Vieira, Seu Jorge, Tatiana Tiburcio, Douglas Silva, Iza Moreira, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Livia Silva, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko