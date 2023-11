Reprodução Valquiria Nascimento, mãe de MC Kevin, e ex-nora, Deolane Bezerra

Valquiria Nascimento, mãe da cantora Suevilyyn e de MC Kevin, morto em 2021, está prestes a estrear a mais nova produção da MTV e do Paramount+, Mães do Funk. Ao lado de outras quatro mães de funkeiros estourados de São Paulo, a série documental pretende trazer às telas a rotina e os desafios destas mulheres que dividem a vida anônima com a vida pública devido à carreira musical de seus filhos.

Val, como também é chamada, é figura referente quando o nome de MC Kevin -- morto após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca -- vem à tona. No entanto, mais comumente que seu nome atrelado ao trágico fim de seu filho, Deolane Bezerra, viúva do funkeiro, se tornou conhecida da mídia por aparecer incessantemente em sites de notícias com declarações e citações sobre o ex-companheiro a quem dedicou, inclusive, uma música.

Questionada sobre como a empresária percebe a conduta da advogada desde a morte do filho, Val confessa: "Deolane foi uma pessoa que esteve na vida do Kevin. Quando ele faleceu, ele estava com ela e hoje todo mundo conhece ele. Acho que cada um tem sua forma de vida, hoje ela trabalha com a imagem dela, com as coisas que ela faz", disse.

"Então, eu segui a minha vida como mãe do Kevin e ela seguiu a dela como a pessoa com quem o Kevin estava", declarou em entrevista exclusiva à coluna.

Valquiria ainda chegou a detalhar a relação com a ex-nora e o convívio com a influenciadora após a morte do filho. A empresária afirmou que não há qualquer contato entre as duas: "Ela na casa dela, e eu, na minha", disparou ela, que não quis se estender na conversa sobre sua ex-nora.

Como se sabe, a imagem de Deolane foi projetada na mídia após a morte do funkeiro. Focada em se tornar uma pessoa famosa, ela até arriscou seguir os passos do ex-marido e quis lançar uma carreira como cantora e até DJ, mas a falta de talento abreviou sua tentativa de seguir por este caminho.

Mães do Funk irá retratar a vida de cinco mães de MCs paulistanos de sucesso: Val (mãe de MC Kevin e Suevilyyn), Cláudia Santos (mãe de MC Don Juan e MV), Ana Lee (mãe de MC Pedrinho e MC Nando), Cláudia Moura (mãe de MC 7Belo) e Lidiane (mãe de MC Brinquedo).

A produção estreia na MTV no dia 22 de novembro, a partir das 21 horas, e na Paramount+ no dia seguinte.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho