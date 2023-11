Reprodução/DivulgaçãoTVGlobo Alanis Guillen como a protagonista Juma em Pantanal, novela que recuperou horário nobre da Globo

A Globo perdeu o troféu de melhor novela na noite dessa segunda-feira (20) no 51º Emmy Internacional. O prêmio ficou com o drama turco Yargi, que superou Pantanal (2022) e Cara e Coragem (2022), ambas da líder de audiência brasileira. Não obstante, a emissora também foi derrotada na categoria de melhor programa infantil. A iniciativa da Fundação Roberto Marinho em parceria com o canal Futura, Quintal TV ficou para trás como produção infantil. O troféu ficou com Built To Survive [Feito para Resistir, em inglês], da Austrália.

A Record também saiu de mãos vazias da premiação. Linchamentos foi superada pela produção francesa Des Gens Bien Ordinaires [Vidas Muito Comuns, em francês] como melhor série curta.

A gigante do streaming, Netflix, também deixou o troféu de melhor animação infantil escapar. A nova versão de O Menino Maluquinho não conquistou a aprovação dos jurados tanto quanto The Smeds and The Smoos, do Reino Unido.

Já a HBO ganhou o troféu de programa de entretenimento sem roteiro pelo reality A Ponte - The Bridge Brasil. A competição junta anônimos e famosos que unem forças para construir uma estrutura que os leve até um prêmio isolado no meio de um lago --com nomes como Danielle Winits, Suyane Moreira e Pepita.

* Texto de Lívia Carvalho

