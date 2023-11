Reprodução/Youtube Ana Hickmann tirou um cisto no útero

Em janeiro deste ano, Ana Hickmann se submeteu a cirurgia para retirar um pólipo no útero -- cisto que, segundo a apresentadora, "atrapalhou seus planos familiares" e que, de acordo com a médica responsável pela cirurgia, Poliani Priznic, poderia atrapalhar a fertilidade. Fontes da coluna afirmam que a modelo e Alexandre já conversavam há algum tempo sobre aumentar a família e que ela passou a fazer uma bateria de exames para saber de seu estado de saúde, já que passou dos 40 anos e a gravidez, a esta altura, já é tida como "de risco".

Na época, Ana relatou aos seguidores, por meio de um vídeo postado em seu canal no YouTube, que começou a sentir muitas cólicas a cada ciclo menstrual. Ao realizar alguns exames, ficou constatada a presença de um pequeno cisto na parede do útero. "É como se fosse uma berruginha dentro do útero. Ele faz aumentar a cólica e a quantidade do sangramento", explicou Poliani.

No entanto, se não fosse retirado, não só poderia aumentar com o tempo, ocasionando um problema mais sério, como também poderia atrapalhar a fertilidade. "O pólipo fica dentro do endométrio onde o bebezinho gruda. Se ele gruda no pólipo ocorre um aborto natural."

O procedimento foi rápido. Ana foi sedada com uma anestesia leve e a cirurgia para extrair o cisto durou cerca de uma hora. Ela teve alta no mesmo dia.

A coluna procurou a assessoria de Ana Hickmann para falar sobre os planos de gravidez que tinha com Alexandre Correa, mas não recebemos nenhuma resposta até a publicação deste texto.

Ana Hickmann conversou com os seguidores na manhã desta terça-feira (21) e apareceu sorridente ao lado do filho, Alezinho, de dez anos. A comandante do Hoje em Dia foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, no último dia 11 e disse que tem enfrentado muito estresse e passado dias sem dormir. Ela já prometeu dar detalhes da situação quando estiver preparada.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho