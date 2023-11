Divulgação O compositor está com uma dívida com a prefeitura de Salvador

Carlinhos Brown está sendo cobrado pela prefeitura de Salvador, na Bahia, por uma dívida de R$ 510 mil referente a um imóvel de sua propriedade na região. De acordo com o processo que corre no Tribunal de Justiça da Bahia, o artista não realizou o pagamento das parcelas do IPTU do imóvel.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o imóvel está em seu nome, mas não realiza o pagamento dos tributos desde 2022.

A última atualização do processo foi em julho deste ano. A dívida já está em R$ 510.857,58.

O imóvel de Carlinhos Bown é conhecido como Mercado do Ouro e fica localizado no bairro do Comércio, o primeiro de negócios organizados no país.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko