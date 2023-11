Reprodução/Instagram Marcia Fu mostra sua força contra torcida de Rachel Sheherazade





Desde que foi expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade criou uma força paralela e definiu os rumos do jogo ao mobilizar um exército digital contra seus inimigos, eliminando sequencialmente Kamila Simioni, Jenny Miranda e Henrique Martins. Ontem (16), ela tentou convencer os fãs a tirarem Marcia Fu do programa, mas o favoritismo da ex-jogadora de vôlei expôs a fraca influência da jornalista nesta fase do reality da Record.







Convenhamos que a mobilização de Rachel para que o público tirasse do confinamento suas inimigas Simioni e Jenny era desnecessária. Boa parte da audiência nutria um ranço pelas vilãs desde os primeiros dias do jogo. Para Henrique, a maior planta da edição, também não precisava de qualquer tipo de esforço. Afinal, eram três figuras pouco carismáticas e fáceis de serem tiradas da disputa.

Para provar sua força de influência, Rachel precisaria causar algum efeito significativo na eliminação da noite passada. E isso não aconteceu. Lucas Souza, um de seus maiores aliados no jogo, contou com seu apoio irrestrito. Mas o ex de Jojo Todynho conquistou uma torcida própria, e sua permanência nesta Roça era inquestionável.

Na outra ponta da berlinda estavam Marcia e Sander Mecca. A jornalista pediu aos fãs que tirassem sua inimiga da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas o ranço pela ex-jogadora de vôlei não convenceu seus seguidores a comprarem seu discurso de vingança. A prova disso é que o cantor teve uma votação inexpressiva para seguir no confinamento, e foi eliminado com apenas 6,32% da preferência do público.

O resultado só prova uma coisa: o público de A Fazenda 15 já superou o luto por Rachel Sheherazade. E isso aconteceu no momento em que foram tiradas as responsáveis por sua expulsão do programa. Como a audiência promoveu a "vingança", a jornalista teve por encerrada sua história no reality show e novas narrativas começaram a ser construídas.

A principal delas foi o fortalecimento de Marcia Fu, uma figura de roupagem inédita nas histórias dos realities. A espontaneidade e a falsidade da medalhista olímpica conquistaram em cheio o coração do público, e sua popularidade não para de subir. Não há um dia sequer que as redes sociais não estejam abarrotadas com memes da atleta.

Rachel já concluiu sua história. E os causadores de sua saída precoce do programa foram punidos com o voto do público. Toda a movimentação que ela promove agora pelas redes sociais não provocam mais a mesma comoção porque sua história não se conecta mais com os novos dramas que surgiram. De protagonista, ela virou uma mera espectadora.

O fato de não conseguir se distanciar do ranço que a comove tem feito alguns admiradores deixarem de segui-la nas redes sociais. E como Rachel agora é uma influenciadora digital, contratada por uma empresa que pede alto engajamento nas publicações, ela precisa rever suas análises sobre o jogo se ainda quiser se envolver no universo de A Fazenda 15.