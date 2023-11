Reprodução Dana Carvey e Dex trabalhando juntos

Dana Carvey, lendário pelo humoristico Quanto Mais Idiota Melhor, franquia de sucesso da comédia norte-americana da década de 1990, e por suas participações no programa Saturday Night Live, publicou em seu Instagram uma nota de pesar pela morte de seu filho Dex, de 32 anos. O comunicado, assinado com sua esposa Paula, revela a dor imensa da perta de seu herdeiro mais velho.

"Ontem à noite sofremos uma terrível tragédia. Nosso querido filho, Dex, morreu de overdose acidental de drogas. Ele tinha 32 anos", começou. "Dex acumulou muito nesses 32 anos. Ele era extremamente talentoso em muitas coisas – música, arte, cinema, comédia – e perseguia todas elas com paixão", diz a mensagem. O casal ainda lembra que o filho "acima de tudo, amava sua família, seus amigos e sua namorada, Kaylee".





"Dex era uma pessoa linda", continuou a declaração. "Seus cartões de aniversário feitos à mão são um tesouro. Will sentirá falta dele para sempre". Dana, 68 anos, e Paula concluíram sua mensagem com orações por aqueles que "lutam contra o vício".

Dex morreu depois que uma equipe de emergência entrou em sua casa após receber uma ligação de sua namorada por volta das 22h. Dex se trancou no banheiro e não respondeu quando as autoridades o descobriram. Os paramédicos teriam tentado reanimá-lo, mas sem sucesso.

Segundo o banco de dados online do Los Angeles Medical Examiner, Dex morreu em casa e que uma autópsia foi agendada.



Dana recebeu o apoio de fãs e famosos nas publicações mais recentes envolvendo Dex. Após o comunicado, ele postou uma imagem do filho com a legenda: "Danem-se os tabloides. Esse é o meu garoto". E uma outra em que ele o filho estão juntos rindo olhando um tablet: "Dex e eu trabalhando juntos. Que alegria". As comoventes postagens receberam mensagens de Olivia Munn, Zooey Deschanel, Judd Apatow, Jim Gaffigan, Molly Shannon, Chris Kattan, Kesha, Josh Peck, entre outros.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho