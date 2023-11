Reprodução Ronaldo Esper falou sobre sua intimidade em entrevista ao podcast Hello Val, de Val Marchiori, nessa quinta-feira (15)

Val Marchiori confrontou Ronaldo Esper sobre sua orientação sexual em entrevista ao seu podcast, Hello Val. No episódio publicado nessa quarta-feira (15), a anfitriã questionou a intimidade do estilista, que respondeu que é ex-gay e que, inclusive, não faz sexo há muito tempo. "Ronaldo, você é homossexual ou agora é hétero?", indagou a socialite.

“Eu não sou mais nada, porque um homem na minha idade… Não existe ex-gay. Acho que não existe não, o único que existe sou eu, né? Eu sou ex-gay, faz tempo que eu não sou gay. Eu não sou nada porque… Faz um tempão que não faço sexo, não sei nem o que é isso", declarou.



Val ainda destrincha mais a fundo em defesa da "tese" de que não existe ex-gay e aprofunda ao questionar se ele faz o uso de viagra para a hora H. Ronaldo responde que tem pavor do uso de medicamentos em quatro paredes. "Deus me livre, isso daí afeta o coração...", disse ele que afirmou nunca ter tomado viagra.

Confira a entrevista na íntegra:

* Texto de Lívia Carvalho

