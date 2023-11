Reprodução/Record Thiago Servo foi campeão da primeira temporada de A Grande Conquista





Estava tudo certo para Thiago Servo aparecer na tela do Domingo Espetacular, da Record, neste domingo (19), para falar que não é pai biológico de uma menina, a quem ele pagou pensão alimentícia por anos. Mas a advogada da mãe da criança conseguiu no sábado (18) uma liminar na Justiça para proibir a emissora de veicular o material. O problema é que a direção da rede de Edir Macedo deu um "chá de cadeira" nos advogados de quase 24 horas, dificultando o recebimento da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.







Nesta entrevista, o campeão de A Grande Conquista falaria de sua conquista na Justiça, onde ele foi exonerado da paternidade de uma menina de 10 anos de idade, que seria fruto de um relacionamento com a empresária Gabrielle Tacconi Huese Appel. Como a mãe da criança não compareceu por três vezes à realização do exame de DNA, alegando questões pessoais, o juiz do caso mandou tirar o nome do cantor da certidão de nascimento da garota.

Quem cuida da defesa da empresária é a advogada e ex-promotora Gabriela Manssur, uma das maiores especialistas em direito da mulher no país, que já defendeu vítimas de João de Deus e do empresário Saul Klein, ambos condenados por exploração sexual de mulheres.

O jornal Folha de S.Paulo havia antecipado a decisão do TJ. Mas a coluna ficou ciente dos detalhes que sucederam na sequência, com a dificuldade da defesa da empresária em conseguir notificar a Record.

Com o apoio de uma manifestação do Ministério Público, ela conseguiu no TJ uma liminar que proíbe a exibição da entrevista, mediante o pagamento de uma multa de R$ 10 mil por dia, pelo período de um mês. Em sua alegação, que foi acolhida ontem pelo juiz André Augusto Salvador Bezerra, ela disse que as falas de Thiago iriam expor a menor de idade.

"Em juízo de cognição sumária, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material e o perigo de dano (ante a notícia de fatos envolvendo criança e processo sigiloso) e, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, si et in quantum concedo inaudita altera parte a tutela de urgência de natureza cautelar, que será efetivada consoante o disposto no artigo 301 do Código de Processo Civil, para proibir JOSÉ LÁZARO SERVO de falar, em locais públicos ou privados, acerca dos fatos que dizem respeito ao relacionamento havido com GABRIELLE TACCONI HUESE APPEL, sobre o nascimento da criança DONATELLA, bem como sobre todas as ações judiciais que correram sob segredo de justiça entre as partes, alcançando esta decisão a TV RECORD, ante a informada entrevista a ser veiculada", despachou.

Como a decisão foi registrada em um final de semana, o magistrado deixou a cargo da advogada Gabriela Manssur a responsabilidade de fazer a liminar chegar às mãos da direção da Record. E foi neste momento que a saga da defesa iniciou. Assim que tomou posse do documento, ela se dirigiu à porta da emissora e pediu para conversar pessoalmente com um dos diretores do Domingo Espetacular. E o chá de cadeira começou.

Na recepção da emissora, por diversas vezes foi pedido para que algum executivo viesse ao seu encontro para receber a liminar que acabara de ser expedida, mas nada de ser atendida. Foi quando ela iniciou um esquema de revezamento com outros advogados de sua equipe, que começaram a dar plantão na porta da Record para conseguir identificar algum diretor da revista eletrônica ou até mesmo um dos apresentadores e entregar a ordem judicial em mãos.



No sábado, sem sucesso. Hoje, a equipe de Gabriela voltou à porta da emissora logo pela manhã e ficou horas sem ser atendida. Até que às 13h40 um diretor se dispôs a receber a liminar e tomar ciência, de maneira oficial, que a Record estava proibida de exibir o material.

Na decisão também consta que Thiago Servo está proibido de voltar a falar sobre o caso da paternidade em qualquer plataforma, mesmo que em suas redes sociais. Embora ele tenha declarado que pagou mais de R$ 1 milhão em pensão alimentícia à menina --e tenha manifestado que quer a devolução do dinheiro--, ele não poderá fazer novos comentários públicos, senão será obrigado a pagar uma multa à Justiça.

A coluna procurou a Record e a defesa da empresária, mas até a publicação nenhuma das partes se manifestou sobre o caso.