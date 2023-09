Reprodução/Instagram Antônio Bernardo Palhares e Rafa Kalimann não estão mais juntos





Durou menos de seis meses o namoro de Rafa Kalimann com Antônio Bernardo Palhares. Embora a vice-campeã do BBB 20 tenha feito inúmeras declarações ao empresário e exposto nas redes sociais momentos de felicidade plena, a relação esfriou e os dois não estão juntos há um mês.







A informação foi descoberta por este colunista que vos fala em uma collab exclusiva com Lucas Pasin, do UOL. Decidimos unir forças nesta apuração, já que ambos recebemos, de diferentes fontes, indícios de que o namoro havia subido no telhado.

Procuramos a assessoria de imprensa de Rafa Kalimann na última quarta-feira (6), e reforçamos a necessidade do posicionamento hoje (12), mas só recebemos como resposta um pedido de tempo para apuração. Mas num caso simples como este, o silêncio já diz tudo.

Na tarde de ontem (11), eu já havia antecipado no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, algumas provas de que o namoro havia chegado ao fim. A principal delas é que Rafa e Antônio deixaram de se ver há pelo menos um mês. E a ex-BBB tem aproveitado a solteirice para mergulhar de cabeça no trabalho.

Antes, o empresário fazia questão de acompanhar a amada onde quer que ela fosse, inclusive em compromissos profissionais internacionais. Recentemente, Rafa foi a Veneza, na Itália, e a Nova York, nos Estados Unidos, e Antônio não estava ao seu lado.



De volta ao Brasil para cumprir mais uma extensa agenda de trabalhos, Rafa segue acompanhada somente por profissionais do seu staff. No The Town, ela se restringiu a fazer uma sessão de fotos e vídeos de uma marca de fast fashion que a patrocina, ficou poucos minutos curtindo o show da cantora Pitty e desapareceu do autódromo de Interlagos, sem dar uma palavra à imprensa que estava no local.



Na sequência de compromissos, ela foi ao Rio de Janeiro e participou ao vivo do Papo de Segunda, exibido ontem pelo GNT. E a pauta "relacionamento" não entrou em debate. Pelo menos, o status da relação dela com o empresário ficou de fora da roda de conversas.

Um parceiro de produção de moda, que sempre auxilia Rafa na composição de seus looks, também contou que ela não cita o nome de Antônio há um mês. Amigos próximos relataram que Rafa tem desviado de perguntas sobre seu relacionamento com Antônio, limitando-se apenas a dizer que "está tudo bem". Mas a verdade é que não está.

A última vez que o empresário surgiu nas redes sociais de Rafa foi em 7 de agosto. De lá pra cá, nunca mais houve publicações dos dois juntos. E tampouco comentários do rapaz nas inúmeras fotos sensuais que ela vem postando. Em 20 de agosto, ela compareceu a uma festa de pagode, organizada pela promoter Carol Sampaio em parceria com João Vicente de Castro, no Rio de Janeiro, e estava desacompanhada. Detalhe: Antônio mora no Rio de Janeiro.

Rafa tentou manter o namoro afastado dos holofotes, deixando Antônio longe do assédio da imprensa, para poupar a exposição, tendo em vista que seus últimos relacionamentos foram um tanto quanto traumáticos. A única vez que o empresário falou publicamente foi no Domingão com Huck, em 11 de junho, véspera de Dia dos Namorados, ocasião em que se declarou à ex-BBB.

"Rafa, não tenho palavras para descrever a admiração que eu tenho por você. Como namorada, como brasileira, como ser humano...", disse ele. "O coração que você tem certamente foi a parte me conquistou. É uma admiração diária."