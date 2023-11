Divulgação Regina Duarte diz que gostaria muito de fazer uma novela evangélica na Record

Com mais de 50 anos de carreira na televisão, Regina Duarte enfatizou um estilo de trama que gostaria de consagrar em sua trajetória artística. Ao apontar os possíveis caminhos profissionais a seguir depois de sua passagem pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte confessou seu desejo em compor o elenco de novelas bíblicas da Record. "Eu gosto daquelas histórias, sou fascinada por aquilo, e eu sinto que não sou só eu. Muita gente gosta", disse a atriz, que avalia improvável um projeto realmente novo após tudo que já fez na TV Globo.



"Se isso acontecer e for alguma coisa que para mim significa um recado importante para o meu público, para a sociedade brasileira, claro que eu vou aceitar", disse em entrevista à Folha.



A atriz de 76 anos pontuou também que sua relação com outros artistas foi abalada por "problemas ideológicos da classe que não sabe separar arte e cultura de política": "Não tenho o menor problema com isso, nenhum ressentimento, pelo contrário. Eu acho que fizeram muito bem. Fizeram muito bem em se afastar de mim, porque eu passei a ser uma persona non grata na classe artística e na imprensa, uma pessoa que não agrega", declarou.



Por outro lado, Durte acredita que pode acrescentar algo aos bolsonaristas, que estão ao seu lado. "Eu não estou sozinha, estou superbem acompanhada por pessoas que têm os mesmos valores que eu", destacou.



Afastada das novelas desde 2017, Regina tem se dedicado às artes plásticas. Recentemente, a veterana inaugurou, em uma galeria de São Paulo, sua exposição A Natureza e Eu. Novas descobertas, que apresenta vários quadros feitos pela atriz por nove meses.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho