A promotora de Justiça Valeria Scarance declarou na tarde dessa quarta-feira (15) que, não só a violência contra a apresentadora Ana Hickmann será apurada, mas também contra o filho dela será investigada. A decisão diz respeito a Alezinho, o menino de 9 anos filho do casal, que presenciou a agressão do pai, Alexandre Correa, contra a mãe. "Vi que poucos meios de comunicação falaram sobre isso, mas é importante ressaltar: violência contra a mulher na presença dos filhos é violência contra filhos e filhas", disse.

E prosseguiu: "Não é uma opinião, é lei. A lei diz que praticar um ato contra uma pessoa da família, tornando aquele filho ou filha testemunha, é violência psicológica contra criança. Também podemos falar em crime contra o filho do casal, que é um crime de expor essa criança a um constrangimento, pelo fato de presenciar a mãe sendo agredida ou humilhada. Tem previsão legal também no Estatuto da Criança e do Adolescente", declarou a especialista ao UOL.



A promotora ainda detalhou os próximos passos da investigação. "O que acontecerá agora é inquérito policial, apuração do fato e, concluído esse inquérito, o Ministério Público oferece, ou não, a denúncia", explicou.

No B.O., a apresentadora relatou que imobilizou o braço após agressão do marido e que o filho do casal, Alexandre, de 10 anos, presenciou parte da briga. O crime aconteceu na casa de Hickmann, em Itu (SP) —a 99 km da capital paulista—, na tarde de sábado (11).

