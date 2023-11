Reprodução Adélia Soares, conhecida por defender a família Bezerra, também é réu em um processo judicial

A advogada e ex-BBB Adélia Soares, também conhecida por defender a família Bezerra, segue em uma ação como ré em um processo judicial. A profissional é acusada de estelionato por utilizar seis cheques pós-datados de R$ 1.270 em nome da empresa de seu ex-noivo, mas assinados por ela, para realizar um pagamento de materiais de construção no valor de R$ 7.620 em um loja de Suzano, em São Paulo.

De acordo com a coluna da jornalista Fábia Oliveira, nos documentos constam que a venda foi concretizada com a entrega das mercadorias na residência de Adélia Soares, mas os cheques não foram compensados pelo banco por divergência de assinatura. O episódio teria ocorrido em dezembro de 2013.

Diante disso, Adélia vem sendo procurada pela Justiça para ser citada e, então, apresentar a sua defesa no caso. Nos autos constam que foram feitas algumas tentativas de encontrar a advogada, por meio de diferentes endereços e telefones fixos e celulares, mas sem sucesso.

Em 2016, quando Adélia participou do reality show Big Brother Brasil, da Globo, seu ex-namorado Anderson Romeiro chegou a fazer uma publicação nas redes sociais onde mencionou que a advogada estava sendo investigada por estelionato.

"Há um inquérito policial onde constam vários cheques onde a Dra. Adélia exauriu sua própria assinatura numa conta que não lhe pertencia, afim de obter vantagem e aplicar golpes no comércio de Suzano com uma conta que não é dela. Esses cheque se tratam de uma conta PJ e outra conta PF em meu nome, única e exclusivamente em meu nome. Sendo assim, está sendo indiciada por crime de estelionato, sendo investigado pela delegacia de Suzano", escreveu na época.

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho