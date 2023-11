Reprodução Dudu Camargo antes e agora: apresentador passou por transformação no visual





Dudu Camargo está prestes a retornar à TV aberta após sua saída caótica do SBT, no primeiro semestre. Recém-contratado pela TV Meio Norte, emissora sediada em Teresina, no Piauí, o apresentador recebeu uma ordem expressa de sua nova empregadora: abandonar de vez o visual desleixado e adotar um corte que imprima mais seriedade e credibilidade.







A coluna apurou que a ordem foi prontamente aceita por Dudu, que tem se mostrado muito solícito a todas as ordens e orientações que vem recebendo de seus superiores. Ele nem questionou quando lhe foi pedido para cortar o cabelo, porque entendeu a recomendação.



Como Dudu estará à frente de um programa diário, de duas horas de duração, abordando temas sérios e sensíveis, seu visual precisava imprimir mais respeito e cuidado. E ele topou passar pela transformação e abandonou de vez os fios longos e desgrenhados, voltando a usar um penteado mais parecido com o utilizado em seus anos iniciais no SBT.

A estreia oficial de Dudu na Meio Norte está marcada para 27 de outubro, às 17h, e seu programa se chamará MN 40 Graus Nacional, que será exibida para todas as afiliadas da emissora. A direção é de Erlan Bastos, apresentador que mediou todas as negociações para a contratação do ex-pupilo de Silvio Santos.

Dois empregos?

Semanas antes de fechar com a Meio Norte, Dudu havia sido contratado pela TV Alto Astral, um canal esotérico sediado em São Paulo onde comandava um noticiário na faixa noturna. Com sua ida para o Piauí, o apresentador precisou negociar para conciliar os dois empregos.

No acordo, ficou combinado que o MN 40 Graus Nacional será retransmitido pela Alto Astral quatro horas após a exibição ao vivo na Meio Norte. Dessa forma, Dudu conseguirá cumprir com seu contrato e estar no ar diariamente nas duas empresas, que estão a mais de 1,7 mil quilômetros de distância.