Reprodução/SBT O namorado do ator revelou detalhes do convite íntimo

O ator Marcos Oliveira, conhecido por seu papel como Beiçola de A Grande Família, está envolvido em uma grande polêmica. Dessa vez não diz respeito aos seus problemas financeiros, e sim áudios dele próprio dizendo ao namorando que poderiam ter um noite quente com um garoto de programa.



As informações são da coluna Erlan Bastos, do site EM OFF. De acordo com o jornalista, nos áudios é possível entender as preferências na relação íntima do ator.



"Não casa, não, querido! É só para aproveitar um pouco. Faz um 'fifty fifty', paga um cachezinho e manda embora. É só isso e nada mais. Hoje em dia tá barra pesada. Não brinca, não… Nem punheta eu tô batendo mais, pois está tudo mole. Mas eu fico olhando. Adoro olhar e chupar, mas orgasmo mesmo, demora", explicou.



"Pior que eu também gosto de olhar e isso me dá um tesão do caralho. Então, fechou! Venha para cá mais tarde que a gente chama um garoto de programa gostoso e você fica olhando. Eu chupo ele, ele me chupa, depois te chupa, e vamo que vamo fazer sexo", disse o rapaz, identificado como Lucas, em resposta ao namorado.



"Não fala nada sobre você, querido. Não fala, pois isso é chamariz. Fala que você é estudante e pronto. Fala que você é estudante de arquitetura ou de artes. Daí vai ver que você não tem muita grana. É tudo assim, não dá pista falsa", acrescentou o ator.



Em outro áudio, o dono da empresa que gerencia a carreira de Marcos expõe mais detalhes: "Falou que não recebe da Netflix, que não recebe do canal Viva… Falou ontem para mim que o problema da Deolane [Bezerra] é o perfume forte e que o dinheiro não iria durar nem dois meses. Me pediu R$ 50 mil, mas eu não fiz pix algum. Por isso que ele está revoltado… Tem gente falando ainda que sou namorado dele. Pelo amor de Deus, olha quem sou eu!".



"Enfim, a gente ajudou ele de todas as formas, até com aluguel. Não tem boletim de ocorrência algum em nome dele. Ou seja, é tudo mentira! Mas, a partir de novembro, eu não vou mais ajudar", ressaltou.



"Só para deixar registrado, não é mais para fazer pagamento para ele. Fala que a empresa está passando por dificuldades… Ele me fez gastar mais de R$ 2 mil nesse restaurante. Eu fui lá, não nego, mas a vida dele é uma mentira. Infelizmente, é uma mentira… Quem não tem dinheiro, não faz as coisas que ele faz", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko