Reprodução/Instagram O marido da apresentadora ganhou seguidores mesmo após as revelações

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, tornou-se um dos assuntos mais comentados na última semana após agredir a apresentadora na mansão em que viviam juntos, em Itu (SP). E muito se engana aqueles que pensam que isso dificultou sua visibilidade nas redes sociais, pois o empresário aumentou consideravelmente sua base de novos seguidores.



No dia 11 de novembro, dia em que de fato agrediu sua esposa, Alexandre contava com 1.255.106 seguidores nas redes sociais. Nesta data, o escândalo ainda não havia sido revelado pela imprensa. Mas no dia seguinte, quando tudo veio à tona, os curiosos pelas atualizações do agressor aumentaram e ele passou a ganhar seguidores.

Três dias depois, ganhou mais de 38 mil seguidores mesmo após praticar o crime contra a mãe de seu filho, totalizando 1.293.817 seguidores.



Os números seriam ainda maiores agora, quase uma semana após o caso repercutir nas mídias, mas o empresário optou por apagar todos os conteúdos de suas redes sociais, incluindo o pedido de desculpas que havia feito à apresentadora, no qual confirmava a violência doméstica.

Reprodução/Instagram O empresário "zerou" seu perfil no Instagram

Na tarde de sábado (11), Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência, acusando o marido de agressão. A situação aconteceu em sua casa em Itu, no interior de São Paulo.

À polícia, a apresentadora relatou que estava conversando com seu filho, de 10 anos, quando Alexandre ficou enfurecido com o assunto e iniciou uma discussão.

De acordo com o boletim, o empresário empurrou a esposa contra a parede e a ameaçou dar cabeçadas. Ao tentar pegar seu celular, Ana teve seu braço atingido por uma porta de correr. Logo, a apresentadora conseguiu ligar para a polícia, mas Alexandre já havia deixado a residência.

Vale lembrar que quando o caso veio à tona, o empresário negou prontamente todas as acusações. Entretanto, a apresentadora confirmou o desentendimento, e não restaram dúvidas de que a situação foi feia.

Alexandre já era conhecido por seu temperamento e atitudes rudes, mas dessa vez passou dos limites. Apesar de Ana ter relatado que essa foi a primeira agressão, muitos especularam se isso já não havia acontecido anteriormente.

Até o momento a apresentadora não se pronunciou totalmente, mas em duas ocasiões falou sobre a situação e deixou claro que ainda não está bem, levantando as suspeitas de que colocará um ponto final na relação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko