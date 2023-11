Reprodução A rapper estreia no espetáculo com músicas incríveis

A noite desta sexta-feira (17) será ainda mais especial para Gloria Groove, que já se prepara para a estreia da rádio Noites de Gloria FM para dar as boas-vindas ao público de seu espetáculo. A novidade é somente uma das surpresas preparadas pela artista, e seus fãs aguardam ansiosamente para o momento.

Enquanto está a todo vapor para a apresentação no Espaço Unimed, em São Paulo, a cantora ainda emplacou sua nova canção, Bruxaria 3000, na playlist Viral Songs Brazil e conta com seis músicas no Top 200 mais ouvidas e 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.



Para tornar tudo ainda mais inesquecível, a multiartista preparou uma playlist única para dar o público desta noite. As canções selecionadas, além de arranjos e vinhetas especiais, contarão com produções acompanhadas por um coro.

Vale lembrar que a rádio é um projeto idealizado somente para este evento, mas que sua playlist será disponibilizada para o grande público em todas as plataformas digitais posteriormente.

Para fechar a noite com chave de ouro, um momento acústico inédito com canções especiais escolhidas por Gloria Groove, reunindo os maiores sucessos da artista.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko