Reprodução O ator revelou como está após deixar a clínica de reabilitação

Sérgio Hondjakoff, conhecido por seu papel como Cabeção em Malhação, está fora da clínica de reabilitação desde junho deste ano. O ator enfrentou problemas com o uso excessivo de drogas, e hoje lida com diversas sequelas neurológicas.



"O uso de substâncias causam danos irreversíveis mentais. Quem sabe quando eu estiver limpo por muitos anos, eu até possa restaurar esse dano?", disse em entrevista ao Fofocalizando.

"Se eu pudesse voltar, teria ido pelo caminho que me foi sugerido pelos amigos e familiares, que é o caminho da sobriedade. Queimei filme para caramba, perdi amigos, relacionamentos, afastei pessoas de mim, perdi oportunidades financeiras, sociais e até cognitivas", acrescentou.

"Isso significa ter mágoa do passado, sentir raiva do presente e medo do futuro. Trabalhando terapeuticamente e junto com especialistas eu vou amenizando meus traumas, bloqueios e insatisfações", explicou.

Atualmente, o ato está trabalhando na peça teatral Trisal - A Comédia, que tem estreia prevista para 2024. Até o momento o ator está sem trabalho fixo, mas tem faturado com vídeos que fãs encomendam nas redes sociais.

"Entre agosto e setembro eu consegui juntar uma grana bacana. A ideia foi logo depois do meu aniversário, me deu esse estalo de oferecer esses serviços. Gravei um vídeo no meu Instagram, então a galera começou a compartilhar. Todos que me ajudaram com isso eu digo que já consegui juntar bastante dinheiro", agradeceu.

Durante o programa do SBT, o artista recebeu um recado de Rafael Ilha, que o ajudou a se internar na clínica de reabilitação e também enfrentou problemas. Por fim, esclareceu seus planos para o futuro: "Quem sabe fazer um filme, um longa-metragem, ou uma série documental. Tenho muita vontade de estar com o rafael Ilha fazendo um trabalho social".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko