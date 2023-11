Reprodução Rodrigo Bocardi virou alvo de piada por rasgo em terno no Bom Dia São Paulo desta sexta (17)

Rodrigo Bocardi roubou a cena no Bom Dia São Paulo nesta sexta-feira (17) após ser notado pelo público com o terno rasgado na altura do cotovelo. O âncora mostrou o furo e disse que a roupa já estava velha. A situação em questão aconteceu após Ananda Apple sugerir que o colega trocasse a gravata cinza para deixá-lo mais colorido e no clima do Quadro Verde. "Alguém escreveu aqui que eu vim vestido de cumulonimbus", afirmou ele.

Após fazer uma enquete, Bocardi mudou a gravata e usou um modelo verde. Mas pouco depois, ele foi alertado sobre um probleminha em sua roupa. "Já vi mensagens aqui dizendo que eu ganhei luz com essa gravata verde. Realmente ficou melhor, você tem razão. Só que aconteceu uma coisa... Não era a gravata que a gente precisava trocar", contou.

O jornalista, então, mostrou o rasgo na vestimenta e caiu na gargalhada. "Teve internauta que conseguiu ver isso enquanto você arrumava a gravata. Você é um cara elegante, isso não foi uma costura que abriu. Isso aí você passou num prego. É difícil, né?", comentou Ananda.

"Será que eu vim hoje e não tinha percebido ou foi na hora que eu fui botar a gravata? Olha isso, gente. Sabina tá se divertindo", afirmou Bocardi. "Não tá fácil, tô dando risada. Quem nunca? É que esgarçou. A mãe que fala em casa, 'esgarçou a roupa'. É porque ele tá ficando forte. Tá treinando muito, ele foi lá de terno para colocar a gravata... Deu ruim", disse a coapresentadora.

Ananda tentou aliviar o constrangimento do colega: "Para melhorar sua situação: quem é que nunca saiu de casa com uma roupa rasgada sem ver?", perguntou ela. "Eu já tive calça rasgada aqui no estúdio mesmo, até publiquei. A calça rasgou aqui atrás", recordou Bocardi.

Sabina ainda fez um alerta: "Só não pode sair com cueca e meia rasgadas. Meu pai e minha mãe sempre falam isso, você nunca sabe o que vai acontecer na rua. Se tem um acidente, alguma coisa".

"Mas isso aí, Rodrigo, é o seguinte... Você tem atitude, dá para superar isso. Atitude é tudo. Não vai ficar o dia inteiro 'olha, eu tô rasgado'. Assume isso. Se olharem, acontece", aconselhou a repórter do Quadro Verde.

Depois, o apresentador brincou sobre o assunto com Carol Ianelli. "Não tá moleza, não. Terno pro Bocardi, Carol Ianelli", soltou. "Que situação, mas quem nunca saiu com algum rasguinho e foi surpreendido no meio da rua? Tem que ter vergonha, não. Paciência, tem que assumir mesmo", disse a repórter do Globocop.

De volta para o estúdio, Sabina voltou a fazer piada com o colega: "Tá forte demais, gente". "O terno velho mesmo, cansado", justificou o comunicador. "A gente fala isso nos bastidores, tá na hora de você renovar. São os mesmos de dez anos atrás", expôs a jornalista.

"Durou... Tudo repetido, todo mundo já sabe. Acho que tô naquele momento de não vou trocar porque a esperança é não precisar", afirmou Bocardi. "Que situação... Esfarrapado, misericórdia. Tira isso. Nós estamos passando vergonha. Mais fácil você arrancar esse terno logo", pontuou Sabina.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho