Reprodução Bolsonaro surta ao ser questionado sobre coro de "imbrochável" no 7 de setembro

Jair Bolsonaro foi relutante e mentiu descaradamente em entrevista à Rádio Gaúcha nessa quinta-feira (16). Questionado sobre a nova decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o condenou mais uma vez à inelegibilidade e multa por uso político da celebração de 7 de setembro em 2022, o ex-presidente afirmou que não puxou um coro de "imbrochável" para si mesmo junto ao público.

A cena que Bolsonaro afirma ser mentira, está registrada em vídeo. Mas o político nega veemente que tenha feito tal gesto. Ao comentar o assunto, o ex-presidente ainda elevou o tom de voz e, aos berros, chamou o presidente do TSE de "mentiroso" — quando, na verdade, quem estava mentindo era ele mesmo.

"Quem falou imbrochável é mentira. Vocês não vão ver em lugar nenhum isso. Se ver, por favor bote no ar. Mentira do presidente do TSE. Mentiroso! Parcial! É mentira essa questão de imbrochável", exclamou.

O apresentador da Rádio Gaúcha replicou dizendo "não entendeu" o fato de Bolsonaro negar que tenha puxado um coro de imbrochável, já que recorda a cena. O ex-presidente, então, resolveu dar uma nova versão sobre o ocorrido. Disse que falou "imbrochável" longe do microfone ao responder a um apoiador. Entretanto, a cena gravada o desmente mais uma vez.

Confira o trecho:

❌ Bolsonaro mentiu hoje na Rádio Gaúcha falando que não gritou "imbrochável" no 7 de setembro ano passado.



Corte de @euandreperes em video da @UOL pic.twitter.com/GpVJ0MlQoV — Central da Política (@centralpolitcs) November 16, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho