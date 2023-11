Reprodução O motorista realizou o procedimento estético e conquistou fãs nas redes sociais

Diones da Silva Coelho, o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, tem se dedicado à carreira profissional voltada às redes socais. Diones virou influenciador digital, já fez publicidades no Instagram e agora até mesmo um procedimento de harmonização facial.

O motorista já tinha manifestado sua vontade de abandonar o trabalho como motorista de aplicativos. Após o acidente, que aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, ele ganhou 182 mil seguidores e o selo azul de verificado no Instagram.

Na rede social, o influenciador publica vídeos de motivação e divulga marcas, além de fornecer um e-mail para "contrato e publicidades". Na última quinta-feira (16), Diones mostrou o resultado do procedimento estético de harmonização facial.

Há um mês, ele criou uma vaquinha virtual para comprar um novo carro. O modelo escolhido foi um Nissan Kicks, 2024, na cor preta, que custa a partir de R$ 112 mil, e ele arrecadou cerca de R$ 150 mil.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko