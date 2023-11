Palmirinha

Em 2017, Palmirinha contou que foi agredida por seu ex-marido. De acordo com a apresentadora, ela ficou com o olho inchado, machucada e com roxos pelo corpo. Na época, ela estudava no Movimento Brasileiro de Alfabetização, onde buscava terminar os estudos, mas seu ex-companheiro achava que ela estava mentindo e não estava estudando, e sim em outro lugar. Entretanto, o divórcio aconteceu somente após suas filhas mais velhas saírem de casa e o casamento completar 20 anos.