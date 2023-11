Reprodução/Instagram A atriz contou detalhes de sua desclassificação como morena do É o Tchan

A atriz Suyane Moreira, que interpreta Iraê em Terra e Paixão, atual novela das nove da Globo, já sofreu uma grande decepção há alguns anos. Enquanto participava do concurso da morena do É o Tchan, que procurava uma substituta para Debora Brasil, a ex-modelo foi desclassificada.



A atriz não conseguiu emplacar no grupo musical, pois tinha apenas 14 anos na época. "Sempre gostei demais de dançar. Quando fiquei sabendo do concurso, coloquei na minha cabeça que eu iria passar", admitiu.

"Mas não pude participar porque era menor. Fiquei decepcionada. Eu dançava muito. Se eu tivesse idade, Scheila Carvalho que se cuidasse, viu?", relembrou.

Além disso, Suyane comentou sobre o preconceito no início da profissão de modelo como uma mulher de origem indígena: "Não foi um caminho fácil. Antigamente não poderia ter muitas modelos indígenas ou pretas num desfile, era sempre uma. Sempre questionei isso, nunca aceitei o preconceito. Perdi muitos trabalhos. Hoje não existe um padrão. Temos indígenas, pretas, plus size".

"Não vivi em aldeia, mas busquei saber a minha origem através da minha avó e dos povos indígenas da minha cidade, a tribo Cariri (no Ceará). Hoje, eles já se espalharam, mas consegui conhecê-los. Ainda mantenho contato e, às vezes, visito e faço doações. São povos que deixaram a sua terra para sobreviver na cidade", contou.

"Existe uma cultura, mas existe também a vivência com o homem branco. Mesmo sabendo da tradição, acho que ela experimentaria esse amor por Vinícius sim, apesar de seu passado sombrio. É aí que entra o perdão. Se o coração está aberto, por que não? Se eu estivesse no lugar da Iraê, faria igual. A minha avó, por exemplo, era prometida, mas se apaixonou por um homem de fora da aldeia e fugiu com ele", acrescentou.

Sua avó Joana a ensinou diversas coisas, mas nem todas a atriz conseguiu colocar em prática. "Aprendi com ela que quando eu escolhesse um homem para ser pai dos meus filhos era com ele que eu teria que ficar, independentemente de qualquer situação, mesmo que ele fizesse coisa errada. Esse era um pensamento antigo dela. Com o pai dos meus filhos, que foi quem eu escolhi para estar comigo, não foi possível dar continuidade a esse ideal. Vida que segue", refletiu.

"Estou na minha melhor fase. Quando a mulher completa 40 anos, alguma coisa acontece. É um momento maravilhoso de amadurecimento, de decisões importantes, de não perder tempo. Tenho uma relação muito próxima com os meus filhos. Davi é meu amigo e parceiro, já a Maria Lua é minha princesa. Tem 8 anos, mas uma alma velha, e é muito comunicativa. As mães erram também, mas tento dar o melhor pra eles de forma orgânica", esclareceu.

"Não tenho mais tempo a perder. Ter algo concreto e definido, ok. Senão não quero. Estou muito bem solteira e não estou em busca (de namorado), mas se aparecer alguém, estou aberta a conhecer", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko