Reprodução O vencedor da 15° edição do reality show revelou detalhes da mudança

Durante a participação de Cézar Lima no BBB 15, o ex-brother passava grande parte de seu tempo na academia. Nas últimas semanas, o campeão da edição relembrou seu ganho de peso e esclareceu detalhes de sua reeducação alimentar.



Ao gshow, o advogado explicou como desenvolveu compulsão alimentar e as consequências disso para sua vida: "Tive apneia, um lipoma (tipo de tumor benigno) na minha nuca. Mas o estopim mesmo foi quando tive uma crise grande de refluxo. Comi tanto que precisei dormir sentado em uma poltrona".

No último domingo (12), Cézar fez sua primeira pesagem na nova dieta e registrou 115 kg na balança. O campeão do BBB 15 espera chegar aos 80 e retomar o peso de quando foi confinado no reality show.

Em apenas quatro dias, o ex-brother perdeu três quilos e teve a ajuda de seu filho, Vicente, neste momento. "Fazer esse processo está sendo muito legal por que estou com meu filho do lado", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko