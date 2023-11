Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade iniciou uma forte campanha contra Marcia Fu em A Fazenda 15'





Desde que foi expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade tem usado sua popularidade e mobilizado um exército digital para tirar seus rivais da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Até a semana passada, o aproveitamento era de 100%. Mas agora, ela mexeu num vespeiro e começou a sofrer uma onda de críticas nas redes sociais por querer tirar do programa a ex-jogadora Marcia Fu, que se tornou a nova queridinha da galera.







A jornalista, expulsa do reality por agressão, até hoje não perdoou Fu por conta dos comentários que fez por suas costas durante o confinamento. E agora está navegando contra a maré, destilando seu ressentimento nas redes sociais. O público, que tem amado as maluquices da jogadora, agora está tomando ranço pela jornalista.



"Fu não é confiável. Traiu todos de quem se aproximou. Até o melhor amigo que sempre a defendeu. E vocês ainda acham que ela vai ser leal a Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e André Gonçalves? Ora, não sejam ingênuos. Para a cobra falante dar seu bote é só uma questão de oportunidade", escreveu ela no Twitter.

Fú não é confiável. Traiu todos de quem se aproximou. Ate o melhor amigo que sempre a defendeu. E vcs ainda acham que ela vai ser leal a @JaqueGrohalski @lucassouzaofl e André Gonçalves? Ora, não sejam ingênuos. Para a 🐍 falante dar seu bote é só uma questão de oportunidade. — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) November 16, 2023





Se ela esperava apoio, o tiro parece ter saído pela culatra. Primeiro porque Marcia tem aparecido como a preferida do público para ficar no jogo nas enquetes que circulam pelas redes sociais. Ela surge à frente, inclusive, de Lucas, que vinha figurando como favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Sander, que também está na Roça, recebeu o apoio de Rachel, que tem pedido por sua permanência. Mas o público tem dado de ombros e começou a se manifestar contra a jornalista.

"E você acha que o jogo gira em torno de você ou de seus pupilos? Deixa as pessoas viverem o programa e jogar como quiserem! Se toca, tu foi expulsa, aceita que doi menos! Você não é ninguém para dar carteirada!", escreveu um usuário do Twitter. "Estamos vendo uma fada que virou cobra rancorosa bem falante dando botes e que ainda tem uma manada pra chamar de sua. Por favor né?! Paladina da vingança não ta lhe caindo bem não", desabafou outro.

Desde que saiu de A Fazenda 15, Rachel tem usado seu tempo livre para fazer uma cobertura do reality em suas redes sociais. Como acumulou um grande número de fãs em sua curta passagem pelo confinamento, e também causou uma comoção sem precedentes por conta de sua expulsão, boa parte dos seguidores vem obedecendo suas ordens.



Mas Fu tem conquistado os fãs do programa justamente por ser uma vilã cômica e passou a protagonizar momentos memoráveis, que entrarão para a história do reality. Ela disparou no número de seguidores nas redes sociais e tem liderado a lista de assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias. Rachel, que guarda rancor da jogadora, tem usado suas armas digitais para derrubar a adversária.

Mas ao que consta, desta vez não terá sucesso. E se continuar insistindo nesta movimentação, perderá o apoio de boa parte daqueles que lamentaram sua expulsão e vinham dando cartaz a ela nas redes sociais.