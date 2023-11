Reprodução/SporTV O apresentador atendeu um telefone ao vivo

Marcelo Barreto, apresentador do programa Redação SporTV, na Globo, atendeu um telefonema ao vivo nesta terça-feira (14). O motivo? A ligação foi feita por um golpista, que inclusive telefonou diretamente para o telefone da atração.

"Gente, desculpa. É um desses números de fraude que ligam para o telefone do Redação (...) Oh, picareta! Deixa eu te falar uma coisa, esse telefone é do programa e você está no ar... Ah, desligou!", disse.

O telefone fez com que seus companheiros de programa, Bárbara Coelho, Joanna de Assis e Marcos Luca Valentim caíssem na risada. O apresentador também reclamou da situação e justificou que esses golpes "estão chatos".

Simplesmente Marcelo Barreto atendendo ligação ao vivo e descobrindo que era fraude 😂 pic.twitter.com/WLun2x4EoH — ge (@geglobo) November 14, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko