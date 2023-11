Reprodução/Instagram A ex-BBB deixou seus seguidores preocupados após o desabafo

Antonela Avellaneda, conhecida por sua participação no BBB 4 e na primeira edição do Ilha Record, chamou a atenção de seus seguidores após publicar vídeos chorando na madrugada desta terça-feira (14). "Pânico, angústia, depressão, ansiedade, culpa, tristeza", descreveu.



Nas imagens, a argentina estava com o rosto cheio de lágrimas e pedindo ajuda em plena madrugada. E a modelo ainda escreveu: "Pânico, angústia, depressão, ansiedade, culpa, tristeza. Ajuda!".

Em seu perfil no Instagram, ela não especificou o que estava acontecendo, mas sinalizou com fitas pretas simbolizando o luto. A publicação não contou com nenhuma legenda, o que já foi suficiente para apavorar seus fãs.

Após as publicações, seus seguidores criaram teorias de que Antonela estaria em perigo. "Ela está pedindo socorro! Alguém próximo tem que ajudá-la", disse um dos seguidores. "O que houve, amiga? Precisa de ajuda? Atende o celular, por favor", comentou outro.

