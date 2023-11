Reprodução O trisal se relacionou na versão britânica do reality show

O Big Brother Inglaterra, versão britânica do reality show que é fenômeno há duas décadas na Globo, está dando o que falar no Reino Unido por causa de um triângulo amoroso envolvendo um médico, um advogado e um crítico gastronômico.



De acordo com o Daily Mail, os telespectadores do programa estavam torcendo por um romance entre o médico Matty e o advogado Jordan. Entretanto, receberam ainda mais entretenimento quando Jordan trocou beijos dentro da jacuzzi com o crítico gastronômico Henry.

Nos últimos episódios, Matty e Jordan também trocaram carinho s e passaram grande parte do dia juntos, mas até o momento não rolou nada entre os dois.

"É ruim eu ter te beijado? Eu te beijei, no passado. Eu errei?", questionou Jordan para Henry ao entrar na jacuzzi. "Não. Você acha ruim?", respondeu Henry. "Pare com isso, Henry", disse Jordan.

TONIGHT'S SNEAK PEEK, JORDAN AND HENRY KISSING IN THE HOT TUB!!!!! #BBUK pic.twitter.com/czyPZ9gQm4 — amber (@amberstrology) November 12, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko